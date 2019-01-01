Спорт
Кудашов за время спортивной карьеры стал двукратным серебряным призером молодежного чемпионата мира, чемпионом России и Германии, обладателем Кубка Гагарина.
Кудашов стал главным тренером сборной России по хоккею
10 июля20:39
47-летний тренер СКА Алексей Кудашов сменил 44-летнего Илью Воробьева на посту главного тренера сборной России по хоккею, сообщает «Интерфакс».
Кудашов за время спортивной карьеры стал двукратным серебряным призером молодежного чемпионата мира, чемпионом России и Германии, обладателем Кубка Гагарина.
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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ТЕГИ:Хоккей
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