Кудашов стал главным тренером сборной России по хоккею

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Кудашов за время спортивной карьеры стал двукратным серебряным призером молодежного чемпионата мира, чемпионом России и Германии, обладателем Кубка Гагарина.

47-летний тренер СКА Алексей Кудашов сменил 44-летнего Илью Воробьева на посту главного тренера сборной России по хоккею, сообщает «Интерфакс».

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