Россия сохранила позиции в клубном рейтинге УЕФА
Россия сохранила позиции в клубном рейтинге УЕФА. Наша страна закрепилась на 10 месте в таблице коэффициентов, передает РИА Новости.
Сейчас в активе России 30,882 рейтинговых очка. Ближайшим преследователем являются украинцы (30,400 балла), дальше располагаются сербы (27,875 очка). До 9 места клубного рейтинга, на котором находится Шотландия, россиянам остается 0,418 балла.
На первой неделе группового этапа еврокубков наши команды провели три матча. «Зенит» на выезде со счетом 0:1 проиграл «Челси» в Лиге чемпионов, а домашнее поражение в Лиге Европы от «Легии» с тем же счетом потерпел «Спартак». Единственные 0,200 балла в копилку России добавил «Локомотив». Команда сыграла против «Марселя» со счетом 1:1 в домашнем матче второго по статусу европейского турнира.
Ранее глава УЕФА выступил против проведения чемпионата мира раз в два года.
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