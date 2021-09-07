Глава УЕФА выступил против проведения чемпионата мира раз в два года

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал о своем отношении к идее проведения чемпионата мира по футболу каждые два года. Он заявил, что «больше — не всегда лучше».

«Жемчужина чемпионата мира по футболу имеет ценность из-за своей редкости. Проведение соревнования каждые два года ослабит обоснованность и авторитетность турнира», — приводит в своём Twitter слова главы УЕФА журналист Саймон Стоун.

В настоящее время ЧМ по футболу проводится раз в четыре года. В мае стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) намерена рассмотреть вариант проведения мундиаля каждые два года, который был предложен Саудовской Аравией.

Ближайшее первенство мира пройдет уже в следующем году в Катаре. На чемпионате мира в последний раз выступят 32 команды. На чемпионате мира — 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, ожидается выступление 48 сборных, пишет Газета.ру.