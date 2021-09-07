Глава УЕФА выступил против проведения чемпионата мира раз в два года
Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал о своем отношении к идее проведения чемпионата мира по футболу каждые два года. Он заявил, что «больше — не всегда лучше».
«Жемчужина чемпионата мира по футболу имеет ценность из-за своей редкости. Проведение соревнования каждые два года ослабит обоснованность и авторитетность турнира», — приводит в своём Twitter слова главы УЕФА журналист Саймон Стоун.
В настоящее время ЧМ по футболу проводится раз в четыре года. В мае стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) намерена рассмотреть вариант проведения мундиаля каждые два года, который был предложен Саудовской Аравией.
Ближайшее первенство мира пройдет уже в следующем году в Катаре. На чемпионате мира в последний раз выступят 32 команды. На чемпионате мира — 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, ожидается выступление 48 сборных, пишет Газета.ру.
Между тем, нападающий сборной России по футболу Федор Смолов может стать капитаном в матче против Мальты, который пройдет в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022. Такое заявление сделал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
Эта игра пройдет во вторник, 7 сентября, на стадионе "Спартака" в Москве. Матч начнётся в 21:45 по московскому времени. В матчах с командами Хорватии и Кипра роль капитана сборной брали на себя Георгий Джикия и Дмитрий Баринов.
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