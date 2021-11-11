Россия разгромила Кипр со счётом 6:0

Сборная России по футболу обыграла сборную со счётом 6:0 в последнем отборочном матче на чемпионат мира 2022.

Встреча проходила в Санкт-Петерьурге на «Газпром Арене». Первый гол на четвёртой минуте забил Алексанр Ерохин, который оформил дуль на этом матче. Игра шла напряжённо, второй гол забил Фёдор Смолов. Во втором тайме голы также забили Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный.

Ранее экс-игрок сборной России Александр Мостовой в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность в победе России в матче с Кипром и рассказал, почему у российской команды бывают осечки в матчах с «маленькими командами».

Сейчас, после девяти туров отбора на ЧМ-2022 сборная России занимает 1 место в группе Н. Последний матч группового этапа россияне проведут 14 ноября в Сплите с командой Хорватии.

