Россия покидает Евро-2020, крупно уступив Дании
Сборная Дании по футболу в завершающем матче группового этапа Евро-2020 обыгрывает Россию со счетом 4:1 и выходит в плей-офф турнира.
В другом матче Группы «В» Бельгия обыграла Финляндию со счетом 2:0.
Таким образом, сборная России занимает четвертое место в группе и заканчивает выступление на Чемпионате Европы.
Первый тайм матча Дания-Россия, проходившего в понедельник вечером в Копенгагене, завершился с минимальным преимуществом хозяев поля. На 38-й минуте Миккель Дамсгор красивым обводящим ударом в верхний угол открыл счет.
Во втором тайме Дания доминировала на поле и забила еще три мяча.
На 58-й минуте защитник сборной России Роман Зобнин совершил нелепую ошибку, вместо передачи вратарю выкатив мяч точно форварду датчан Юссуфу Поульсену. Тот удвоил преимущество своей команды.
На 70-й минуте гол Артема Дзюбы с пенальти возродил надежды болельщиков сборной России.
Однако голы Андреаса Кристенсена (79 минута) и Йоакима Меле (82 минута) позволили Дании довести счет до крупного.
В параллельном матче Бельгия победила Финляндию со светом 2:0 и заняла первое место в Группе «В».
Дания, Финляндия и Россия набрали по три очка, но за счет лучшей разницы мячей второе место и путевку в плей-офф получили датчане. Финны заняли третье место и сохраняют шансы на выход из группы, Россия занимает в группе последнее место и прощается с Евро-2020.
Команда Станислава Черчесова провела три игры на Чемпионате Европы. Сборная России уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграла Финляндию (1:0).
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