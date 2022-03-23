Россия подаст заявки на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов

Член исполкома Российского футбольного союза, генеральный директор ФК «Рубин» Рустем Сайманов заявил, что Россия намерена подать заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов, сообщает ТАСС.

ФИФА отстранила сборную РФ от участия в отборе на ЧМ

По его словам, у России есть опыт проведения соревнований на высоком уровне и она не должна быть закрыта для УЕФА и ФИФА.

«Мы сейчас попросили дать документы для изучения всех требований. Подаём, допускаю, что времени много, ситуация изменится, изучим все», - добавил Сайманов.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию РФС по поводу решения ФИФА и УЕФА отстранить сборную России по футболу и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях, сообщает RT.

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