Россия подаст заявки на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов

По его словам, у России есть опыт проведения соревнований на высоком уровне и она не должна быть закрыта для УЕФА и ФИФА.

«Мы сейчас попросили дать документы для изучения всех требований. Подаём, допускаю, что времени много, ситуация изменится, изучим все», - добавил Сайманов.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию РФС по поводу решения ФИФА и УЕФА отстранить сборную России по футболу и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях, сообщает RT.