УЕФА: «Газпром» впервые стал спонсором двух Чемпионатов Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заключил с «Газпромом» новое партнерское соглашение, согласно которому эта компания будет спонсором двух Чемпионатов Европы по футболу 2020 и 2024 годов, сообщает официальный сайт УЕФА.
Кроме того, по условиям сделки «Газпром» продолжит сотрудничество с Лигой чемпионов УЕФА в новом трехлетнем цикле 2021-2024.
«За прошедшие годы «Газпром» зарекомендовал себя как один из наших самых надежных партнеров. Мы рады впервые приветствовать его в качестве спонсора турниров УЕФА для сборных. Мы также рады, что он продлил сотрудничество с крупнейшим клубным турниром планеты - Лигой чемпионов УЕФА - еще на три года», - сказал маркетинговый директор УЕФА Ги-Лоран Эпстейн.
Помимо Лиги чемпионов, «Газпром», заключивший новое трехлетнее соглашение как партнер клубных турниров УЕФА, получит спонсорские права на Суперкубок УЕФА, финальную стадию Лиги чемпионов УЕФА по футзалу и финальную стадию Юношеской лиги УЕФА 2021-2024 годов., отмечается в сообщении.
Евро-2020 из-за пандемии был перенесен на лето 2021 года. Игры первенства пройдут с 11 июня по 11 июля в одиннадцати европейских городах. Санкт-Петербург примет 7 матчей Евро-2020.
Главный континентальный футбольный турнир с участием сильнейших европейских сборных проводится раз в четыре года. Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии. Страна-хозяйка Евро-2028 пока не определена.
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