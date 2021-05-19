УЕФА: «Газпром» впервые стал спонсором двух Чемпионатов Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заключил с «Газпромом» новое партнерское соглашение, согласно которому эта компания будет спонсором двух Чемпионатов Европы по футболу 2020 и 2024 годов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Кроме того, по условиям сделки «Газпром» продолжит сотрудничество с Лигой чемпионов УЕФА в новом трехлетнем цикле 2021-2024.

«За прошедшие годы «Газпром» зарекомендовал себя как один из наших самых надежных партнеров. Мы рады впервые приветствовать его в качестве спонсора турниров УЕФА для сборных. Мы также рады, что он продлил сотрудничество с крупнейшим клубным турниром планеты - Лигой чемпионов УЕФА - еще на три года», - сказал маркетинговый директор УЕФА Ги-Лоран Эпстейн.

Помимо Лиги чемпионов, «Газпром», заключивший новое трехлетнее соглашение как партнер клубных турниров УЕФА, получит спонсорские права на Суперкубок УЕФА, финальную стадию Лиги чемпионов УЕФА по футзалу и финальную стадию Юношеской лиги УЕФА 2021-2024 годов., отмечается в сообщении.

Евро-2020 из-за пандемии был перенесен на лето 2021 года. Игры первенства пройдут с 11 июня по 11 июля в одиннадцати европейских городах. Санкт-Петербург примет 7 матчей Евро-2020.

Главный континентальный футбольный турнир с участием сильнейших европейских сборных проводится раз в четыре года. Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии. Страна-хозяйка Евро-2028 пока не определена.



