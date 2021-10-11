Россия обыграла Словению в матче отборочного турнира ЧМ-2022 по футболу

Сборная России обыграла команду Словении по итогам матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

Счет игры составил 1:2 в пользу россиян.

Все голы были забиты в первом тайме. Первый гол забил на 28-й минуте защитник ЦСКА Игорь Дивеев, второй - Джикия на 32-й минуте. Словения отыграла мяч на 40-й минуте, гол забил Йосип Илилич.

Матч проходил в словенском Мариборе. По итогам игры, сборная РФ вышла на первое место в группе с 19 очками.

Ранее бывший тренер сборной России по футболу и ЦСКА Валерий Газзаев сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что верит в сегодняшнюю победу нашей команды над Словенией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Футбол
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