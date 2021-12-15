Россия обыграла Канаду в матче Кубка Первого канала

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В составе российской сборной шайбы забили Егор Коршков (5-я минута), Александр Елесин (29), Никита Нестеров (40) и Вадим Шипачев (41). Среди канадцев отметились Брэндон Гормли (28), Даниэль Одетт (47) и Эрик О'Делл (59).

Встреча команд прошла в Москве на «ЦСКА-Арене».

Игра закончилась со счетом 4:3 в пользу россиян.

Российская сборная по хоккею оказалась сильнее команды Канады в матче открытия Кубка Первого канала.

Авторские новости Писатели Сергей и Анна Литвиновы Специально для НСН Главные новости уходящего дня

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