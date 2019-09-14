Россия обыграла Белоруссию в матче ЧЕ по волейболу
14 сентября01:00
Мужская российская сборная по волейболу обыграла сборную Белоруссии в рамках чемпионата Европы.
Матч завершился со счетом 3:1. Результаты четырех сетов составили 23:15, 25:17, 25:22, 25:10.
Как сообщает Интерфакс, по результатам этой встречи сборная России стала лидером группу С с шестью очками. Накануне Россия обыграла Турцию с тем же счетом.
Следующую встречу российская команда проведет с Македонией 14 сентября.
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ФОТО: РИА Новости//Дмитрий Мухаметкулов
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