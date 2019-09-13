Российские волейболисты начали чемпионат Европы с победы

13 сентября00:38

Мужская российская сборная по волейболу обыграла сборную Турции на встрече первого тура чемпионата Европы.

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Матч завершился со счетом 3:1. Прошли четыре сета 25:13, 23:25, 25:17 и 25:15. Как сообщает Матч ТВ, в ходе игры отличился Дмитрий Волков, набрав 16 очков.

Следующая игра российской сборной состоится с Белоруссией в пятницу 13 сентября.

Ранее бывший главный тренер сборной России Юрий Маричев в беседе с НСН призвал не хоронить женский волейбол заранее, но признал, что реанимационные меры очень нужны.

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ФОТО: РИА Новости//Дмитрий Мухаметкулов
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