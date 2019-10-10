Россия объявила стартовый состав на матч с шотландцами

Стал известен стартовый состав российской футбольной сборной на матч против команды Шотландии в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

Так, на поле первыми выйдут Гилерме, Фернандес, Кудряшов, Семенов, Джикия, Жирков, Оздоев, Жирков, Ахметов, Баринов, Дзюба, Ионов и Головин.

Матч пройдет сегодня в российской столице в "Лужниках". Начало встречи 21.45 (мск).

Как отмечает агентство, в турнирной таблице группы I Россия на данный момент занимает второе место с 15 очками. На первом месте Бельгия (18 очков), на третьем Кипр (10 очков), далее идут сборные Казахстана (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0).

В начале сентября на стадионе «Хэмпден Парк» в Шотландии россияне обыграли хозяев со счетом 1:2.

Ранее в выпуске НСН-СПОРТ футбольный эксперт, спортивный журналист Виктор Гусев оценил шансы футболистов национальной команды выйти в лидеры группы.

