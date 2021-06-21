Россия к перерыву минимально уступает Дании на Евро-2020
Сборная Дании по футболу выигрывает у России со счетом 1:0 после первого тайма матча Евро-2020, проходящего в Копенгагене.
Российская сборная неплохо начала игру, отличный момент имел Александр Головин, удар которого парировал вратарь датчан. Однако в концовке первого тайма хозяева поля захватили инициативу, и на 38-й минуте Миккель Дамсгор красивым обводящим ударом в верхний угол открыл счет.
В матче Бельгия – Финляндия, проходящем параллельно игре россиян в Санкт-Петербурге, счет пока не открыт.
Таким образом, к перерыву Россия занимает четвертое место в группе, которое означает прощание с Чемпионатом Европы.
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