Россия и Германия будут бороться за выход в полуфинал МЧМ по хоккею
Молодежные сборные России и Германии по хоккею вышли в четвертьфинал этапа чемпионата мира и сразятся за возможность продолжить участие в соревнованиях в полуфинале. Российская команда оказалась второй в группе B, немецкая - третьей в группе A.
Четвертьфиналисты определились после матча молодежной команды США против коллег из Швеции, в котором американцы выиграли со счетом 4:0, сообщает 1 января «Спорт-Экспресс».
В рамках четвертьфинальных матчей 3 января чешская сборная выступит против канадцев. Матч начнется в 03:00 (мск).Сборная США встретится со словацкой командой, шведы — с финнами. О времени игр сообщат дополнительно.
Полуфинальные матчи назначены в ночь на 5 января - в 02:00 и 05:30 (мск).
Напомним, победителя чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд определят в ночь на 6 января в Эдмонтоне. Обладателем чемпионского титула в настоящее время является сборная Канады.
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