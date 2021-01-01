Россия и Германия будут бороться за выход в полуфинал МЧМ по хоккею

Молодежные сборные России и Германии по хоккею вышли в четвертьфинал этапа чемпионата мира и сразятся за возможность продолжить участие в соревнованиях в полуфинале. Российская команда оказалась второй в группе B, немецкая - третьей в группе A.

Российские хоккеисты победили шведов в молодежном ЧМ

Четвертьфиналисты определились после матча молодежной команды США против коллег из Швеции, в котором американцы выиграли со счетом 4:0, сообщает 1 января «Спорт-Экспресс».

В рамках четвертьфинальных матчей 3 января чешская сборная выступит против канадцев. Матч начнется в 03:00 (мск).Сборная США встретится со словацкой командой, шведы — с финнами. О времени игр сообщат дополнительно.

Полуфинальные матчи назначены в ночь на 5 января - в 02:00 и 05:30 (мск).

Напомним, победителя чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд определят в ночь на 6 января в Эдмонтоне. Обладателем чемпионского титула в настоящее время является сборная Канады.

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ФОТО: pixabay.com
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