Россия и Германия будут бороться за выход в полуфинал МЧМ по хоккею

Четвертьфиналисты определились после матча молодежной команды США против коллег из Швеции, в котором американцы выиграли со счетом 4:0, сообщает 1 января «Спорт-Экспресс».

В рамках четвертьфинальных матчей 3 января чешская сборная выступит против канадцев. Матч начнется в 03:00 (мск).Сборная США встретится со словацкой командой, шведы — с финнами. О времени игр сообщат дополнительно.

Полуфинальные матчи назначены в ночь на 5 января - в 02:00 и 05:30 (мск).

Напомним, победителя чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд определят в ночь на 6 января в Эдмонтоне. Обладателем чемпионского титула в настоящее время является сборная Канады.

