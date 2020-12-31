Российские хоккеисты победили шведов в молодежном ЧМ

Сборная России со счетом 4:3 обыграла в овертайме шведов на молодежном чемпионате мира по хоккею. Соревнования проходят в Канаде.

В составе россиян отличились Егор Афанасьев, Родион Амиров, Кирилл Кирсанов и Марат Хуснутдинов, передает RT.

Накануне российские хоккеисты вышли в 1/4 финала молодежного чемпионата мира, обыграв соперников из Австрии со счетом 7:1. Противник сборной РФ в четвертьфинале станет известен позднее.

