Российские хоккеисты победили шведов в молодежном ЧМ
31 декабря 202008:49
Сборная России со счетом 4:3 обыграла в овертайме шведов на молодежном чемпионате мира по хоккею. Соревнования проходят в Канаде.
В составе россиян отличились Егор Афанасьев, Родион Амиров, Кирилл Кирсанов и Марат Хуснутдинов, передает RT.
Накануне российские хоккеисты вышли в 1/4 финала молодежного чемпионата мира, обыграв соперников из Австрии со счетом 7:1. Противник сборной РФ в четвертьфинале станет известен позднее.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru