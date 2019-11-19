Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020
Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы — 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории. Об этом пишет Daily Mail.
Источник напоминает, что 9 декабря должно состояться заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA). В его рамках должны быть рассмотрены рекомендации Комитета по соответствию в отношении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Россия может быть лишена статуса соответствия, если ее признают виновной в махинациях с данными.
Отмечается, что РФ сможет подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). В свою очередь CAS может лишить нашу страну права принимать у себя матчи чемпионата Европы — 2020, а также запретить участвовать в Олимпиаде и Паралимпиаде, которые пройдут в Токио в следующем году.
Что касается чемпионата Европы, по его матчи будут сыграны летом 2020 года в 12 городах Европы. Три поединка группового этапа и одну встречу 1/4 финала пройдут в Санкт-Петербурге.
Как ранее сообщала НСН, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило в международные федерации 47 дел российских спортсменов. Как отмечается на сайте организации, это произошло в рамках расследования дела о «несоответствиях» в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Теперь международным спортивным организациям предстоит изучить материалы и наказать виновных.
В свою очередь, президент WADA Крейг Риди полагает, что ситуация с Россией является худшим случаем в истории борьбы с запрещёнными веществами.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
- Глава СК взял на контроль дело о гибели двух человек в яме с кипятком
- Минобороны РФ недоумевает из-за заявлений Турции о невыполненных обещаниях
- В России разрешили демонстрацию свастики
- Кремль назвал абсурдными претензии Украины по газовому вопросу