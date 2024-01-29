Российскую фигуристку Валиеву дисквалифицировали на четыре года
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Отмечается, что Валиева не смогла доказать отсутствие намерения принимать допинг, к такому выводу пришел Спортивный арбитражный суд.
Результаты командного олимпийского турнира фигуристов 2022 года (там у России с Валиевой в составе было первое место) CAS не рассматривал, решение примет Международный союз конькобежцев.
Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признало фигуристку Камилу Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru