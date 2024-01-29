Российскую фигуристку Валиеву дисквалифицировали на четыре года

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Валиева выиграла короткую программу на шестом этапе Гран-при России

Отмечается, что Валиева не смогла доказать отсутствие намерения принимать допинг, к такому выводу пришел Спортивный арбитражный суд.

Результаты командного олимпийского турнира фигуристов 2022 года (там у России с Валиевой в составе было первое место) CAS не рассматривал, решение примет Международный союз конькобежцев.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признало фигуристку Камилу Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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