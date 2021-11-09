Российскую бегунью Брагину дисквалифицировали за допинг
9 ноября 202118:37
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила о дисквалификации бегуньи Анастасии Брагиной за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте ВФЛА.
Спортсменка проходила пробу на допинг 14 апреля 2021 года. Анализ пробы показал наличие в крови бегуньи запрещённых веществ.
Все результаты Брагиной, полученные после взятия пробы на допинг будут аннулированы.
Срок дисквалификации составит 4 года и продлится до июля 2025 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru