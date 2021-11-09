Российскую бегунью Брагину дисквалифицировали за допинг

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила о дисквалификации бегуньи Анастасии Брагиной за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте ВФЛА.

Спортсменка проходила пробу на допинг 14 апреля 2021 года. Анализ пробы показал наличие в крови бегуньи запрещённых веществ.