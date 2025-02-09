Российскому полузащитнику греческого «ПАОКа» грозит тюрьма и штраф за драку
Россиянин Магомед Оздоев, выступающий за греческий ПАОК, может отправиться в тюрьму за драку с фанатами АЕКа. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
По данным КП, ПАОК Оздоева и Чалова 9 января не смог переиграть АЕК в ответном матче 1/4 финала Кубка Греции. Встреча завершилась вничью (1:1), а по сумме двух игр в следующую стадию турнира прошел именно АЕК.
После матча на парковке Оздоев и другие игроки ПАОКа схлестнулись с фанатами афинской команды.
Инцидент, произошедший ещё в январе, привлёк внимание правоохранительных органов лишь недавно - против футболитстов возбудили уголовное дело. Как сообщает издание SDNA, с момента старта расследования все причастные игроки автоматически отстраняются от соревнований на 10 дней.
Среди отстранённых — российский спортсмен и группа других участников, включая экс-защитника петербургского «Зенита» Деяна Ловрена. По данным источника, им инкриминируют нарушения, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трёх месяцев и значительного денежного штрафа.
Из-за уголовного дела Магомед Оздоев уже пропустил матч против ОФИ в 22-м туре чемпионата Греции. Там не менее, матч прошел 8 февраля в Ираклионе и завершился со счетом 5:0 в пользу ПАОКа. напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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