Греческий «Олимпиакос» впервые выиграл еврокубок

Это произошло в финальном матче Лиги конференций в Афинах. Встреча завершилась со счетом 1:0. «Олимпиакос» стал первым клубом из Греции, которому удалось выиграть европейский турнир.

Лига конференций проводится третий раз в истории и является третьим по значимости клубным турниром в Европе. В прошлом сезоне трофей завоевал английский «Вест Хэм».

Ранее петербургский «Зенит» стал чемпионом России по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

