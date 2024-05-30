Греческий «Олимпиакос» впервые выиграл еврокубок
30 мая 202402:33
Греческий футбольный клуб «Олимпиакос» обыграл «Фиорентину».
Это произошло в финальном матче Лиги конференций в Афинах. Встреча завершилась со счетом 1:0. «Олимпиакос» стал первым клубом из Греции, которому удалось выиграть европейский турнир.
Лига конференций проводится третий раз в истории и является третьим по значимости клубным турниром в Европе. В прошлом сезоне трофей завоевал английский «Вест Хэм».
Ранее петербургский «Зенит» стал чемпионом России по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru