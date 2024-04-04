Российского борца Садулаева отстранили от отбора на ОИ из-за поддержки СВО
Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил российского борца Абдулрашида Садулаева от олимпийского квалификационного турнира в Баку (Азербайджан).
Как сообщает пресс-служба Комиссии Объединённого мира борьбы (UWW), отстранение двукратного олимпийского чемпиона и пятикратного чемпиона мира связано с тем, что он поддерживает проведение специальной военной операции (СВО), а из-за его принадлежности к обществу «Динамо».
Таким образом, Садулаев не сможет побороться за путёвку на Олимпийские игры в Париже.
«Решение по недопуску Садулаева принял именно МОК, UWW же, наоборот, делал всё возможное, чтобы Садулаев боролся», — заявил президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили.
Ранее в МОК объявили, что российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе, если они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта. При этом требовать от них подписывать документ об осуждении СВО не будут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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