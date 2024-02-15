Двукратному чемпиону Олимпиады по борьбе Садулаеву отказали во въезде в Румынию
Двукратному олимпийскому чемпиону россиянину Абдулрашиду Садулаеву в аэропорту Бухареста отказали во въезде в Румынию, где проходит чемпионат Европы по борьбе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили.
«Садулаев вынужден был полететь обратно в Москву, шансов, что вопрос разрешится и он выступит на чемпионате Европы, нет. Замену тоже найти не удастся - все жеребьевки почти прошли», - добавил он.
По словам собеседника агентства, пограничная служба страны на протяжении двух часов выражала сомнения в подлинности визы, которую российский спортсмен получил в Испании.
Ранее Мамиашвили сообщал, что за несколько дней до старта турнира в Бухаресте не все российские атлеты получили визы, передает «Радиоточка НСН».
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