Российского арбитра Лапочкина на 10 лет отстранили от футбольной деятельности
Российского арбитра Сергея Лапочкина отстранили от судейства на 10 лет. Сообщение об этом опубликовано на сайте УЕФА.
Отмечается, что контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция союза после расследования инспекторов УЕФА и дисциплинарного производства приняла решение запретить российскому арбитру «заниматься какой-либо судейской деятельностью на национальном и международном уровне в течение десяти лет с даты, когда он был временно отстранен (25 марта 2021 года)».
Лапочкину запретили заниматься судейской деятельностью за нарушения дисциплинарного регламента УЕФА, касающиеся честности проведения игр и соревнований.
Напомним, в марте УЕФА отстранил Лапочкина от какой-либо футбольной деятельности на 90 дней. По данным СМИ, причиной этому стало разбирательство по матчу Лиги Европы сезона 2018-2019 между латвийским «Вентспилсом» и французским «Бордо», когда арбитр отказался от предложения повлиять на исход игры. Однако Лапочкин не сообщил об этом в УЕФА, что считается нарушением регламента.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+10 407 / сут.
Умерли
125 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+9 814 / сут.
- СМИ: В центре Ростова-на-Дону произошла стрельба
- Сбой произошел в работе «Яндекса»
- Глава МИД Украины заявил о готовности к переговорам с Лавровым в «нормандском формате»
- Российского арбитра Лапочкина на 10 лет отстранили от футбольной деятельности
- В Госдуму внесли проект о прибавках к пенсиям многодетных
- Рябков: Времена перезагрузок в отношениях России и США прошли
- Заммэра Ракова прокомментировала рост заболеваемости коронавирусом в Москве
- Байден отменил ограничения в отношении TikTok и WeChat
- «Ажиотаж спал»: отели Сочи снижают цены на отдых из-за отсутствия спроса
- В Госдуме предложили ввести безусловный доход в 10 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru