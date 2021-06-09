Российского арбитра Лапочкина на 10 лет отстранили от футбольной деятельности

Российского арбитра Сергея Лапочкина отстранили от судейства на 10 лет. Сообщение об этом опубликовано на сайте УЕФА.

Отмечается, что контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция союза после расследования инспекторов УЕФА и дисциплинарного производства приняла решение запретить российскому арбитру «заниматься какой-либо судейской деятельностью на национальном и международном уровне в течение десяти лет с даты, когда он был временно отстранен (25 марта 2021 года)».

Лапочкину запретили заниматься судейской деятельностью за нарушения дисциплинарного регламента УЕФА, касающиеся честности проведения игр и соревнований.

Напомним, в марте УЕФА отстранил Лапочкина от какой-либо футбольной деятельности на 90 дней. По данным СМИ, причиной этому стало разбирательство по матчу Лиги Европы сезона 2018-2019 между латвийским «Вентспилсом» и французским «Бордо», когда арбитр отказался от предложения повлиять на исход игры. Однако Лапочкин не сообщил об этом в УЕФА, что считается нарушением регламента.

