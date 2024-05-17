Российским журналистам запретили использовать символику страны на Олимпиаде

«К сотрудникам медиа предъявляются такие же требования, как и к нейтральным спортсменам», — указали в МОК.

В декабре прошлого года комитет разрешил россиянам в нейтральном статусе участвовать в одиночных соревнованиях на Олимпиаде, напоминает «Свободная пресса». При этом атлетам запретили демонстрировать официальную символику РФ , любые военные символы, цвета георгиевской ленты. Аналогичные меры ввели для спортсменов из Белоруссии. Олимпиада в Париже пройдет 26 июля-11 августа.

