Российским журналистам запретили использовать символику страны на Олимпиаде

Журналистам из России запретят использовать символику РФ на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международный олимпийский комитет.

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«К сотрудникам медиа предъявляются такие же требования, как и к нейтральным спортсменам», — указали в МОК.

В декабре прошлого года комитет разрешил россиянам в нейтральном статусе участвовать в одиночных соревнованиях на Олимпиаде, напоминает «Свободная пресса». При этом атлетам запретили демонстрировать официальную символику РФ , любые военные символы, цвета георгиевской ленты. Аналогичные меры ввели для спортсменов из Белоруссии. Олимпиада в Париже пройдет 26 июля-11 августа.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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