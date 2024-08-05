Российским журналистам запретили фотографировать Андрееву и Шнайдер с медалью

Спортсменки завоевали свои первые в карьере награды 4 августа. Представители оргкомитета не дали профессиональному фотографу сделать на пресс-конференции снимки Андреевой и Шнайдер с медалями. Однако до этого сербские журналисты делали совместное фото с Новаком Джоковичем после его победы в одиночном финале.

В финале россиянки уступили итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини. Матч завершился со счетом 6:2, 1:6, 7:10, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

