Российским журналистам запретили фотографировать Андрееву и Шнайдер с медалью
Журналистам из России, которые работают на Олимпиаде в Париже, запретили фотографировать теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер с серебряными медалями, сообщает Sport24.
Спортсменки завоевали свои первые в карьере награды 4 августа. Представители оргкомитета не дали профессиональному фотографу сделать на пресс-конференции снимки Андреевой и Шнайдер с медалями. Однако до этого сербские журналисты делали совместное фото с Новаком Джоковичем после его победы в одиночном финале.
В финале россиянки уступили итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини. Матч завершился со счетом 6:2, 1:6, 7:10, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru