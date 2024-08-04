На Олимпиаде в Париже отказались проводить турнир по плаванию на открытой воде в Сене

На Олимпиаде в Париже отказались проводить турнир по плаванию на открытой воде в Сене. Об этом в своем Telegram-канале написал судья Олимпиады 2024 года Алексей Калинин, который на Играх является ассистентом велоэтапа триатлона.

По его словам, спортсмены также ожидают решения по поводу соревнований эстафетных команд с плаванием, которые могут перенести с 5 на 6 августа.

3 и 4 августа в преддверии смешанной эстафеты организаторы отменили тренировку у триатлонистов из-за грозы, ссылаясь на неудовлетворительное качество воды.

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На Играх триатлон прошел 31 июля, хотя изначально он был запланирован на 30 июля, но после неудовлетворительных результатов проверки воды в Сене, соревнования пришлось перенести. По аналогичной причине несколько дней подряд срывались тренировки триатлонистов, поэтому им пришлось выступать без необходимой подготовки.

33-е Летние Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. 15 российских спортсменов выступают под нейтральным флагом. Они участвуют в соревнованиях лишь по пяти видам спорта, в том числе теннису и прыжкам на батутах.

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН заявил, что спортсменам, принявшим участие в заплыве по Сене на Олимпиаде в Париже, теперь могут грозить холера, кожные и другие заболевания.

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ФОТО: ТАСС / Виктор Иванов
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