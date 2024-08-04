На Олимпиаде в Париже отказались проводить турнир по плаванию на открытой воде в Сене. Об этом в своем Telegram-канале написал судья Олимпиады 2024 года Алексей Калинин, который на Играх является ассистентом велоэтапа триатлона.

По его словам, спортсмены также ожидают решения по поводу соревнований эстафетных команд с плаванием, которые могут перенести с 5 на 6 августа.

3 и 4 августа в преддверии смешанной эстафеты организаторы отменили тренировку у триатлонистов из-за грозы, ссылаясь на неудовлетворительное качество воды.