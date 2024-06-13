Российским теннисистам разрешили участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже

По его словам, допустили всех спортсменов, кто отобрался по рейтингу «после Открытого чемпионата Франции».

«Никаких вопросов не возникло. До 19 числа мы отправим окончательную заявку», - заключил он.

Отмечается, что окончательное решение о допуске будет принято после проверки спецкомиссии МОК на соответствие спортсменов критериям нейтрального статуса.

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев поддержал президента Всероссийской федерации художественной гимнастики России Ирину Винер, заявившую, что народ не простит тех спортсменов, кто поедет на Олимпиаду в нейтральном статусе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

