Российским теннисистам разрешили участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже
Международная федерация тенниса (ITF) допустила теннисистов из России к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал глава Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев.
По его словам, допустили всех спортсменов, кто отобрался по рейтингу «после Открытого чемпионата Франции».
«Никаких вопросов не возникло. До 19 числа мы отправим окончательную заявку», - заключил он.
Отмечается, что окончательное решение о допуске будет принято после проверки спецкомиссии МОК на соответствие спортсменов критериям нейтрального статуса.
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев поддержал президента Всероссийской федерации художественной гимнастики России Ирину Винер, заявившую, что народ не простит тех спортсменов, кто поедет на Олимпиаду в нейтральном статусе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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