Российским олимпийцам выплатят компенсацию за пропуск соревнований
5 октября 202315:05
Российским олимпийским спортсменам выплатят компенсации за пропуск соревнований, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу олимпийского комитета России Станислава Позднякова.
Уточняется, что чемпионы получат по 500 тысяч рублей, серебряные призеры Олимпиады - 350 тысяч рублей, обладатели бронзовых медалей будут довольствоваться 250 тысячами рублей. Участникам игр выплатят по 150 тысяч рублей.
Поздняков отметил, что первыми получат компенсацию представители летних видов спорта, сами выплаты будут произведены по линии олимпийского комитета.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru