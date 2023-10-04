Журова: МОК своими запретами призывает спортсменов уезжать из России
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что решение не допускать российских спортсменов до юношеских Олимпийских игр связано с политическим давлением на Международный олимпийский комитет.
Она не увидела в таких действиях здравого смысла.
«Здесь мы допускаем, тут не допускаем. Наших молодых футболистов допустили к соревнованиям, аргументировав этот тем, что молодежь не так причастна к тем событиям, за которые ответственны взрослые», - сказала Журова в беседе с «Газетой.Ru».
По мнению депутата, таким образом молодых спортсменов побуждают уезжать из страны.
Ранее сегодня «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета сообщил, что нейтральные спортсмены не смогут принять участие в Юношеских Олимпийских играх в Южной Корее в 2024 году. Позднее МОК опроверг эту информацию.
Поучаствовать в Олимпиаде могут спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru