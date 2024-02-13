Российский вратарь Шестёркин стал лучшим игроком дня NHL

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин объявлен первой звездой минувшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Информация об этом появилась на официальном сайте НХЛ.

В игре против «Калгари Флэймз» голкипер сумел отразить все 30 бросков по своим воротам. В итоге «Рейнджерс» победили со счетом 2:0. Для Шестеркина это первый матч без пропущенных голов в текущем сезоне.

Второй звездой назван нападающий команды «Филадельфия Флайерз» Трэвис Конечны. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», он записал на свой счёт заброшенную шайбу и две голевые передачи в матче против «Аризоны». «Филадельфия» выиграла матч со счётом 5:3.

