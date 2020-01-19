Заслуженный тренер рассказал о сроках реванша Макгрегора с Нурмагомедовым
Наставник чемпионов мира по боям без правил Олега Тактарова и Максима Тарасова Виталий Михайлов назвал срок, когда может состояться реванш Макгрегора с Хабибом.
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в главном бою турнирa UFC 246 победил американцa Дональдa Серроне. Поединок прошел в Лас-Вегасе и зaвершился в первом раунде. Макгрегогру понaдобилось 40 секунд, чтобы одержать победу. Судьи присудили победу Макгрегору техническим нокаутом.
Заслуженный тренер России, наставник чемпионов мира по боям без правил Олега Тактарова и Максима Тарасова Виталий Михайлов в эфире НСН заявил, что Макгрегор вернул себе хорошую спортивную форму и будет добиваться реванша у российского бойца смешанных боевых искусств Хабиба Нурмагомедова.
«Победа Макгрегора не случайна. Я думаю, что он, действительно, вернулся. Задел его проигрыш Хабибу. Думаю, Макгрегор начнет активно выступать и будет добиваться нового боя с Хабибом», - отметил Михайлов.
Российский тренер прогнозирует, что знаковый бой может состояться через год.
«Напрямую Макгрегор не может выйти на Хабиба - ему нужно победить еще пару человек. Да и Хабиб этого не допустит. И правильно сделает. Пусть Макгрегор побегает, пусть побьется!» - посоветовал эксперт.
Напомним, что в октябре 2018 года Нурмагомедов одолел Макгрегора в поединке, проведя удушающий прием. Кроме того, в октябре 2019 года Макгрегор приехал в Москву, где провел пресс-конференцию, в ходе которой оскорбил дагестанцев. Позднее к отелю, где остановился ирландский боец, пришли десятки уроженцев республики.
Ранее НСН писала, что отец Хабиба Нурмагомедова заявил об окончании спортивной карьеры сына. Следующим соперником Нурмагомедова, может стать американец Тони Фергюсон. Схватка запланирована на март—апрель 2020 года. При этом он заявил, что новая встреча между Хабибом Нурмагомедовым и ирландским бойцом Конором Макгрегором также может состояться. «[Встреча Нурмагомедова и Макгрегора на октагоне] может состояться, если два бойца, которые имеют право бороться с Хабибом, откажутся приехать в Россию», — уточнил он, при этом посоветовав Макгрегору рассмотреть в качестве соперника бойца Ислама Махачева.
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