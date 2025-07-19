Российский синхронист Александр Мальцев выиграл золото чемпионата мира
Российский синхронист Александр Мальцев взял золотую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре, став первым в сольной технической программе.
Спортсмен показал результат в 251,7133 балла. Он стал первым, кто выиграл золото на нынешнем чемпионате мира в Сингапуре. Таким образом, 30-летний россиянин стал пятикратным чемпионом мира. Кроме того, Мальцев шесть раз побеждал на чемпионате Европы.
Серебро завоевал испанец Деннис Гонсалес Бонеу (241,1667 балла), бронзу забрал мексиканец Диего Вильялобос Каррильо (238,1600 балла).
Вице-президент Федерации синхронного плавания России Мария Киселева в разговоре со «Звездой» поздравила Мальцева и весь тренерский штаб с золотой медалью на ЧМ-2025.
Ранее российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящего в мексиканском Лос-Кабосе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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