Российский школьник отжался почти 6 тысяч раз
14 июня 202116:54
Десятилетний Ильман установил мировой рекорд. Он смог отжаться за один подход 5713 раз. Успех юного спортсмена зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. На установление мирового рекорда понадобилось несколько часов. Мальчик родом из поселка Фёдоровский Сургутского района Югры.
Ранее еще один россиянин установил рекорд по жиму штанги под водой.
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14 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru