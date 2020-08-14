Россиянин установил рекорд по жиму штанги под водой

Житель Томска побил мировой рекорд, отжав 50-ти килограммовую штангу под водой 76 раз. Как сообщает РЕН-ТВ, тренер Виталий Вивчар выполнял это упражнение на Лебяжьем озере в поселке Победа. За установлением нового рекорда следили независимый наблюдатель, медики и специалисты. Достижение после исполнения все формальностей появится в Книге рекордов Гиннесса.

Предыдущий рекорд в 2019 году установил американец Грег Уиттсток: он отжал под водой штангу весом 50 кг 62 раза.

Олимпийская чемпионка, депутат ГД Светлана Журова в эфире НСН отметила, что дети должны заниматься спортом, а не играть в компьютерные игры.

«Мы понимаем, что нация должна быть здоровой. Главное, нужно развивать доступную и бесплатную инфраструктуру для занятий спортом. Вот этого ждут люди. Наши дети должны больше проводить время в спорте, чтобы были заняты, были увлечены, а не уделяли внимание разнообразным асоциальным вещам – алкоголю, наркотикам. Теперь к асоциальным я бы еще отнесла и компьютерные игры. Пусть они играют на спортивных площадках, а не в виртуальной реальности», – сказала она.

