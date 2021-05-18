Российский пловец Колесников вновь побил рекорд мира в пятидесятиметровке на спине
18 мая 202120:36
Российский пловец Климент Колесников установил очередной мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине и завоевал золотую медаль на проходящем в Будапеште чемпионате Европы по водным видам спорта. Об этом сообщает ТАСС.
Пловец преодолел дистанцию за 23,80 секунды, став пятикратным чемпионом Европы.
Накануне в полуфинале чемпионата по водным видам спорта Колесников установил рекорд мира, проплыв 50 метров на спине за 23,93 секунды.
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18 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru