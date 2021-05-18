Российский пловец Колесников вновь побил рекорд мира в пятидесятиметровке на спине

Российский пловец Климент Колесников установил очередной мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине и завоевал золотую медаль на проходящем в Будапеште чемпионате Европы по водным видам спорта. Об этом сообщает ТАСС.

Российский пловец Колесников побил рекорд мира

Пловец преодолел дистанцию за 23,80 секунды, став пятикратным чемпионом Европы.

Накануне в полуфинале чемпионата по водным видам спорта Колесников установил рекорд мира, проплыв 50 метров на спине за 23,93 секунды.

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Фото: instagram.com/klimmikool
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