Российский пловец Евгений Сомов завершил участие в Олимпиаде в Париже
Российский пловец Евгений Сомов не прошёл в полуфинал Олимпийского турнира в плавании на 50 метров вольным стилем.
Россиянин преодолел дистанцию за 23,43 секунды, однако этого оказалось недостаточно для попадания в число 16-ти полуфиналистов.
Также Сомов не сумел пройти в финал по плаванию на 100 метров брассом. Таким образом россиянин завершил участие в Олимпийских играх в Париже.
Россиянка Анастасия Кирпичникова, сменившая спортивное гражданство на французское, стала обладательницей серебряной медали в плавании на дистанции 1500 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Париже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru