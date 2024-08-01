Российский пловец Евгений Сомов завершил участие в Олимпиаде в Париже

Российский пловец Евгений Сомов не прошёл в полуфинал Олимпийского турнира в плавании на 50 метров вольным стилем.

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Россиянин преодолел дистанцию за 23,43 секунды, однако этого оказалось недостаточно для попадания в число 16-ти полуфиналистов.

Также Сомов не сумел пройти в финал по плаванию на 100 метров брассом. Таким образом россиянин завершил участие в Олимпийских играх в Париже.

Россиянка Анастасия Кирпичникова, сменившая спортивное гражданство на французское, стала обладательницей серебряной медали в плавании на дистанции 1500 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Париже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ABACA / ТАСС
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