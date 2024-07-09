Российский хоккейный клуб будет бороться за звание чемпиона Белоруссии

Российский хоккейный клуб «Славутич» из Смоленска примет участие в чемпионате Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея республики (ФХРБ).

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Уточняется, что речь идёт об белорусской Экстралиге - сильнейшем дивизионе открытого чемпионата страны, который до 2006 года назывался Высшая лига.

По решению ФХРБ, российский «Славутич» вошёл в число 14 команд, которые будут бороться за главный трофей в сезоне-2024/2025.

Ранее клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз», за который выступают россияне Владимир Тарасенко, Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов, впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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