Капитан ЦСКА Нестеров заявил, что хотел бы поиграть с Капризовым и Кучеровым

Ранее президент хоккейной команды ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что ЦСКА будет заниматься возвращением россиян из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нестеров отметил, что одобряет такую политику. Он заявил, что если сейчас в ЦСКА будут приходить более молодые игроки из НХЛ, то игра будет динамичной. Говоря о том, с кем из нынешних игроков НХЛ он хотел бы сыграть, Нестеров назвал Никиту Кучерова и Кирилла Капризова.

«А вообще давайте всех русских возьмем!» — подытожил Нестеров.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что хоккеист Павел Дацюк показывал феноменальную игру на льду, поэтому его включение в Зал славы НХЛ является заслуженным, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



