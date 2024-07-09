Капитан ЦСКА Нестеров заявил, что хотел бы поиграть с Капризовым и Кучеровым
Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 и серебряный призер Пекина-2022 в составе сборной России, капитан московского хоккейного клуба ЦСКА Никита Нестеров заявил, что хотел бы сыграть с хоккеистами Кириллом Капризовым и Никитой Кучеровым. Его слова приводит «Газета.Ru».
Ранее президент хоккейной команды ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что ЦСКА будет заниматься возвращением россиян из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Нестеров отметил, что одобряет такую политику. Он заявил, что если сейчас в ЦСКА будут приходить более молодые игроки из НХЛ, то игра будет динамичной. Говоря о том, с кем из нынешних игроков НХЛ он хотел бы сыграть, Нестеров назвал Никиту Кучерова и Кирилла Капризова.
«А вообще давайте всех русских возьмем!» — подытожил Нестеров.
Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что хоккеист Павел Дацюк показывал феноменальную игру на льду, поэтому его включение в Зал славы НХЛ является заслуженным, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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