Капитан ЦСКА Нестеров заявил, что хотел бы поиграть с Капризовым и Кучеровым

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 и серебряный призер Пекина-2022 в составе сборной России, капитан московского хоккейного клуба ЦСКА Никита Нестеров заявил, что хотел бы сыграть с хоккеистами Кириллом Капризовым и Никитой Кучеровым. Его слова приводит «Газета.Ru».

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Ранее президент хоккейной команды ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что ЦСКА будет заниматься возвращением россиян из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нестеров отметил, что одобряет такую политику. Он заявил, что если сейчас в ЦСКА будут приходить более молодые игроки из НХЛ, то игра будет динамичной. Говоря о том, с кем из нынешних игроков НХЛ он хотел бы сыграть, Нестеров назвал Никиту Кучерова и Кирилла Капризова.

«А вообще давайте всех русских возьмем!» — подытожил Нестеров.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что хоккеист Павел Дацюк показывал феноменальную игру на льду, поэтому его включение в Зал славы НХЛ является заслуженным, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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