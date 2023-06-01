Российский гроссмейстер Карякин отказался играть на Кубке мира без флага и гимна

Он рассказал, что получил приглашение от Международной шахматной федерации (FIDE), однако не смог его принять, так как пришлось бы играть в нейтральном статусе.

«Дело в том, что в предстоящем турнире я не смогу представлять свою страну, не смогу играть под своим флагом и в случае успешного выступления не смогу услышать гимн России. Соответственно я категорически против этого», - подчеркнул шахматист.

Ранее Карякин положительно оценил переход Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую шахматную федерацию, сообщает RT.