Российский гроссмейстер Карякин отказался играть на Кубке мира без флага и гимна

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в своём Telegram-канале заявил, что не желает участвовать в Кубке мира по шахматам.

Шахматист Карякин рассказал, почему отказался от украинского паспорта

Он рассказал, что получил приглашение от Международной шахматной федерации (FIDE), однако не смог его принять, так как пришлось бы играть в нейтральном статусе.

«Дело в том, что в предстоящем турнире я не смогу представлять свою страну, не смогу играть под своим флагом и в случае успешного выступления не смогу услышать гимн России. Соответственно я категорически против этого», - подчеркнул шахматист.

Ранее Карякин положительно оценил переход Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую шахматную федерацию, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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