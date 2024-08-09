Российский гребец Петров не смог выиграть олимпийскую медаль
Российский гребец Захар Петров остался без медалей Олимпиады в Париже. В финальном заплыве каноэ-одиночек на 1 000 метров он стал четвёртым.
В полуфинале Петров проплыл дистанцию с третьим результатом, а в финале уступил обладателю бронзовой медали Сергею Тарановскому из Молдавии шесть десятых секунды.
Победу в заплыве одержал Мартин Фукса из Чехии, вторым стал бразилец Исакиас Кейрос дос Сантос.
Ранее Петров в паре с Алексеем Коровашковым в финальном заезде каноэ-двоек на 500 метров также стали четвёртыми, проиграв бронзовым призёрам всего пять сотых секунды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Заплыв на 1 000 метров у каноэ-одиночек был последней дисциплиной, где выступили российские спортсмены. Таким образом единственной наградой Игр в Париже для россиян стало «серебро» теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде.
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