Российский гонщик Шварцман решил уйти из Ferrari

Глобальный руководитель Ferrari по гонкам на выносливость Антонелло Колетта заявил, что россиянин, выступающий по израильской лицензии, решшил перейти в чемпионат IndyCar, где будет выступать за команду Prema Racing.

«Роберт сделал другой выбор, призываю всех отнестись к нему с максимальным уважением», - подчеркнул он.

Ранее экс-пилот «Формулы 1» Никита Мазепин в своих соцсетях заявил, что больше не будет выступать в «Королевских гонках», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

