Российский гонщик Шварцман решил уйти из Ferrari
Российский гонщик Шварцман Роберт Шварцман намерен уйти из команды Ferrari, в структуре которой находился с 2017 года. Об этом сообщает Sportcar 365.
Глобальный руководитель Ferrari по гонкам на выносливость Антонелло Колетта заявил, что россиянин, выступающий по израильской лицензии, решшил перейти в чемпионат IndyCar, где будет выступать за команду Prema Racing.
«Роберт сделал другой выбор, призываю всех отнестись к нему с максимальным уважением», - подчеркнул он.
Ранее экс-пилот «Формулы 1» Никита Мазепин в своих соцсетях заявил, что больше не будет выступать в «Королевских гонках», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Правнучку летчика Чкалова заочно арестовали за призывы к терроризму
- СМИ: Две картины художника Энди Уорхола похитили в Нидерландах
- В Сербии восемь человек погибли при обрушении козырька вокзала
- СМИ: Ридли Скотт поработает над новой частью «Чужого»
- Минюст включил в реестр иноагентов публициста Архангельского
- Больше половины россиян отказались читать созданные нейросетями книги
- Российский футболист хочет стать подданным Норвегии
- СМИ: Рэпера Пашу Техника оштрафовали на 20 тысяч рублей за треки о наркотиках
- Российский гонщик Шварцман решил уйти из Ferrari
- Пирс Броснан сыграет в новом «Скалолазе»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru