Российский гонщик Шварцман решил уйти из Ferrari

Российский гонщик Шварцман Роберт Шварцман намерен уйти из команды Ferrari, в структуре которой находился с 2017 года. Об этом сообщает Sportcar 365.

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Глобальный руководитель Ferrari по гонкам на выносливость Антонелло Колетта заявил, что россиянин, выступающий по израильской лицензии, решшил перейти в чемпионат IndyCar, где будет выступать за команду Prema Racing.

«Роберт сделал другой выбор, призываю всех отнестись к нему с максимальным уважением», - подчеркнул он.

Ранее экс-пилот «Формулы 1» Никита Мазепин в своих соцсетях заявил, что больше не будет выступать в «Королевских гонках», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: FIAF3
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