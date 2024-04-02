Российский голкипер Иван Федотов дебютировал за «Филадельфию Флайерз»
Российский голкипер Иван Федотов сыграл первый матч за «Филадельфию Флайерз». Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Федотов дебютировал в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Он встал в ворота во втором периоде и отразил 19 бросков из 21, однако его команда проиграла в овертайме со счётом 3:4.
«Для меня неважно, выйду ли я с первых минут или по ходу встречи. Самое главное — играть. Я хочу помочь команде», — рассказал вратарь после матча.
В 2022 году Федотов был задержан и принудительно отправлен в военкомат, после чего он отслужил в вооружённых силах России, так и не уехав в НХЛ, где ещё до задержания подписал контракт с «Филадельфией Флайерз», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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