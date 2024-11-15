Российский Голкипер Андрей Василевский установил рекорд НХЛ
Выступающий за клуб «Тампа‑Бэй Лайтнинг» российский голкипер Андрей Василевский установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба команды.
Отмечается, что россиянин вошёл в «элитный клуб вратарей», которые одержали в лиге 300 побед. Юбилейной стала победа «Тампы» над «Виннипег Джетс» со счётом.
Василевский стал 40-м голкипером в НХЛ, достигшим этого показателя, но при этом самым быстрым. Онн потеснил члена «Зала хоккейной славы» Жака Планта, которому для 300 побед понадобилось сыграть 521 матч. Россиянин одержал юбилейную викторию в своей 490-й игре.
«Василевский даёт нам шанс каждый вечер... Он пашет не покладая рук. Это не случайность, что он лучший в мире», — сказал капитан «Тампы» Виктор Хедман.
Ранее форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал первым российским хоккеистом в истории НХЛ, который отдал 800 голевых передач, сообщает «Свободная пресса».
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