Овечкин стал вторым в рейтинге лучших хоккеистов НХЛ после эпохи Гретцки

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошёл в ТОП лучших хоккеистов в эпоху после Уэйна Гретцки.

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Соответствующий рейтинг лучших хоккеистов лиги за последние 25 лет был составлен журналом The Score. Овечкин занял второе место, пропустив вперёд лишь многолетнего капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

В десятку также вошли Никлас Лидстрём («Детройт Рэд Уингз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Патрик Кейн («Чикаго Блэкхокс»), Мартин Бродёр («Нью-Джерси Дэвилз»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Джо Торнтон («Флорида Пантерз»), Эрик Карлссон («Питтсбург Пингвинз») и Данкан Кит («Эдмонтон Ойлерз»).

Ранее Овечкин стал единственным спортсменом из России, попавшим в список лучших спортсменов XXI века по версии ESPN, где занял 54-е место, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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