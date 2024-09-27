Овечкин стал вторым в рейтинге лучших хоккеистов НХЛ после эпохи Гретцки
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошёл в ТОП лучших хоккеистов в эпоху после Уэйна Гретцки.
Соответствующий рейтинг лучших хоккеистов лиги за последние 25 лет был составлен журналом The Score. Овечкин занял второе место, пропустив вперёд лишь многолетнего капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.
В десятку также вошли Никлас Лидстрём («Детройт Рэд Уингз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Патрик Кейн («Чикаго Блэкхокс»), Мартин Бродёр («Нью-Джерси Дэвилз»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Джо Торнтон («Флорида Пантерз»), Эрик Карлссон («Питтсбург Пингвинз») и Данкан Кит («Эдмонтон Ойлерз»).
Ранее Овечкин стал единственным спортсменом из России, попавшим в список лучших спортсменов XXI века по версии ESPN, где занял 54-е место, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru