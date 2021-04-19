Российский футбольный союз высказался против создания Суперлиги

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что идея создания Суперлиги противоречит базовым ценностям футбола и всего европейского сообщества, сообщает пресс-служба организации.

По его словам, новый турнир разрушит основанную на равенстве устойчивую систему развития футбола, поставит под удар перспективы сборных команд и игроков, а также перечеркнет многолетнюю работу УЕФА и ФИФА. Глава РФС также выразил надежду, что мировые клубы и лиги будут едины и не поставят под угрозу целостность соревнований.

«РФС поддерживает позицию УЕФА, европейских федераций и лиг, болельщиков по всему миру, которые выступают против создания Cуперлиги. Эта идея противоречит базовым ценностям не только футбольного, но и всего европейского сообщества», - приводит Газета.ру слова Дюкова.