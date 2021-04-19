Российский футбольный союз высказался против создания Суперлиги

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что идея создания Суперлиги противоречит базовым ценностям футбола и всего европейского сообщества, сообщает пресс-служба организации.

По его словам, новый турнир разрушит основанную на равенстве устойчивую систему развития футбола, поставит под удар перспективы сборных команд и игроков, а также перечеркнет многолетнюю работу УЕФА и ФИФА. Глава РФС также выразил надежду, что мировые клубы и лиги будут едины и не поставят под угрозу целостность соревнований.

«РФС поддерживает позицию УЕФА, европейских федераций и лиг, болельщиков по всему миру, которые выступают против создания Cуперлиги. Эта идея противоречит базовым ценностям не только футбольного, но и всего европейского сообщества», - приводит Газета.ру слова Дюкова.

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Ранее организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили, что в новом турнире примут участие испанские «Реал», «Атлетико» и «Барселона», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус», а также английские «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм», сообщает RT.

Представители ФИФА и УЕФА, а также французской, итальянской, испанской, немецкой и английской футбольных лиг раскритиковали создание нового турнира, передаёт Ura.ru.

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ФОТО: Александр Дюков // Сайт РФС
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