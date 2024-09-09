Глава Минспорта РФ Дегтярев предложил Азербайджану вступить в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) имеет обширную географию и готова расширяться. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв.

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По его словам, в ходе встречи с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым он отметил, что участию азербайджанских спортсменов «во всех соревнованиях» уделяется большое внимание.

«Также предложил Азербайджану присоединиться к Континентальной хоккейной лиге», - написал Дегтярёв.

Ранее клуб Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Виндзор» подписал с актером Киану Ривзом однодневный контракт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КХЛАзербайджанРоссияМинспортМихаил Дегтярев

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