Глава Минспорта РФ Дегтярев предложил Азербайджану вступить в КХЛ
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) имеет обширную географию и готова расширяться. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв.
По его словам, в ходе встречи с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым он отметил, что участию азербайджанских спортсменов «во всех соревнованиях» уделяется большое внимание.
«Также предложил Азербайджану присоединиться к Континентальной хоккейной лиге», - написал Дегтярёв.
Ранее клуб Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Виндзор» подписал с актером Киану Ривзом однодневный контракт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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