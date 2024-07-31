Российский флаг показали на Олимпиаде в Париже

В трансляции перед началом заплывов на экранах показывают действующие мировые и олимпийские рекорды. Перед началом соревнований на дистанции 200 метров брассом была продемонстрирована строка с именем обладательницы мирового рекорда Евгении Чикуновой и российским флагом.

Отмечается, что Чикунова отказалась выступать в нейтральном статусе на Олимпийских играх и назвала неприемлемыми критерии допуска россиян на Олимпиаду.

Ранее олимпийский флаг на церемонии открытия Олимпиады в Париже водрузили на флагшток в перевернутом виде.

