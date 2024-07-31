Российский флаг показали на Олимпиаде в Париже
Российский триколор впервые появился в трансляции Олимпиады 2024 года в Париже. Об этом сообщил портал Sports.
В трансляции перед началом заплывов на экранах показывают действующие мировые и олимпийские рекорды. Перед началом соревнований на дистанции 200 метров брассом была продемонстрирована строка с именем обладательницы мирового рекорда Евгении Чикуновой и российским флагом.
Отмечается, что Чикунова отказалась выступать в нейтральном статусе на Олимпийских играх и назвала неприемлемыми критерии допуска россиян на Олимпиаду.
Ранее олимпийский флаг на церемонии открытия Олимпиады в Париже водрузили на флагшток в перевернутом виде.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru