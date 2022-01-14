Российский фигурист Кондратюк стал чемпионом Европы
Россиянин Марк Кондратюк завоевал золото на чемпионате Европы в мужском одиночном катании.
Совокупно выступление Кондратюка в короткой и произвольной программе жюри оценило 286,56 балла (99,06+187,50). Серебро взял представитель Италии Даниэль Грассль (274,48), бронзу - латвиец Денис Васильев (272,08).
Накануне сообщалось, что российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золото чемпионате Европы, установив новый мировой рекорд в парном катании.
Чемпионат Европы проходит в Таллине (Эстония).
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