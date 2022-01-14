Российские фигуристы поставили мировой рекорд в парном катании
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золото чемпионате Европы, установив новый мировой рекорд в парном катании.
Жюри оценило короткую и произвольную программу пары в 239,82 балла в сумме, что стало новым рекордом мира. Предыдущий рекорд принадлежал Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову (236,43 балла).
На пьедестал на чемпионате взошли только россияне. Второе место взяли Тарасова и Владимир Морозов, третье - Александра Волкова и Дмитрий Морозов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru