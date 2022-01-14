Российские фигуристы поставили мировой рекорд в парном катании

Жюри оценило короткую и произвольную программу пары в 239,82 балла в сумме, что стало новым рекордом мира. Предыдущий рекорд принадлежал Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову (236,43 балла).



На пьедестал на чемпионате взошли только россияне. Второе место взяли Тарасова и Владимир Морозов, третье - Александра Волкова и Дмитрий Морозов.

