Российские фигуристы поставили мировой рекорд в парном катании

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золото чемпионате Европы, установив новый мировой рекорд в парном катании.

Российская фигуристка установила мировой рекорд на чемпионате Европы

Жюри оценило короткую и произвольную программу пары в 239,82 балла в сумме, что стало новым рекордом мира. Предыдущий рекорд принадлежал Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову (236,43 балла).

На пьедестал на чемпионате взошли только россияне. Второе место взяли Тарасова и Владимир Морозов, третье - Александра Волкова и Дмитрий Морозов.

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ФОТО: ОИ-2018
ТЕГИ:СоревнованияФигурное Катание
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