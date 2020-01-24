Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы
24 января 202000:54
Российский спортсмен 20-летний Дмитрий Алиев выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию.
Как сообщает Интерфакс, суммарно за прокат короткой и произвольной программ Алиев получил 272,89 баллов.
Серебряную медаль завоевал также россиянин Артур Даниелян, который заработал 246,74 балла. Бронзовая медаль ушла к грузинскому спортсмену Морис Квителашвили (246,71 балла).
Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в австрийском городе Грац.
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ФОТО: Дмитрий Алиев на Играх в Корее
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